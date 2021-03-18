Marché du Film устроит виртуальный кинорынок предпродаж в мае

Каннский кинорынок Marché du Film организует специальные виртуальные предпоказы контента за два месяца до основного мероприятия. Привычный кинорынок в очном формате планируется к проведению с 6 по 15 июля параллельно Каннскому кинофестивалю, а задуманный рынок предпродаж анонсирован в более привычные для индустрии майские даты, но в режиме онлайн. Заявляется что эти предпоказы организуются связи с тем, что между февральским EFM и июльским Marché du Film образуется слишком большой промежуток времени.

«Из-за необычно долгой задержки между EFM в Берлине и Marché du Film в Каннах многие международные торговые агенты выразили необходимость в промежуточном мероприятии весной, которое позволит им вести бизнес и виртуально общаться, ожидая большого рандеву в июле, когда киноиндустрия снова соберется в своем основном составе», − говорится в пресс-релизе Каннского Marché du Film, распространенном в четверг.

Майские показы будут проходить в течение четырех дней. Их организуют на платформе, предлагающей как виртуальные стенды для торговых компаний, так и стриминговые виртуальные кинозалы для скринингов контента. Получить доступ к этим предпоказам смогут все, кто приобретет аккредитацию на основное июльское мероприятие. Последнее предполагается провести в гибридном формате, чтобы учесть интересы тех, кто к тому моменту все еще не сможет путешествовать между странами.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

18.03.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Variety