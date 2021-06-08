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Marché du Film запустит программу создания инклюзивного кинопроизводства

Новая секция получила название impACT

Каннский кинорынок Marché du Film запускает специальную деловую секцию под названием impACT, сообщает THR. Данная программа направлена на стимулирование разнообразия, инклюзивности, репрезентации, экологичности, ответственности и этичности при работе в различных сферах международной киноиндустрии.

Новая программа будет направлена на помощь в создании более констуктивного сторителлинга и предоставлении мировой киноотрасли инструментов для достижения равенства на различных уровнях кинопроизводства, от работы над сценарием до выхода фильмов на экраны. ImpACT будет тесно вплетена в другие мероприятия кинорынка, включая ключевые выступления, круглые столы и мастер-классы. Развитие социального взаимодействия на различных уровнях киноиндустрии всячески приветствовал исполнительный директор Marché du Film Жером Пайяр.

Команда Marché du Film составит программу impACT в сотрудничестве с Think-Film Impact Production, аквистской группой, которая специализируется на этических вопросах кинопроизводства. Вступительное мероприятие impACT Marché du Film организует в сотрудничестве с Microsoft.

Также в этом году Marché du Film с 21 по 25 июня впервые проведет серию специальных онлайн-скринингов, предваряющих основной фестиваль и кинорынок, которые, в свою очередь, пройдут в середине июля. Доступ к данному онлайн-ивенту получат только участники фестиваля и кинорынка. Участие в просмотрах будет бесплатным.

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08.06.2021 Автор: Никита Никитин

Источник: THR

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