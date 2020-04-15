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Marché du Film пройдет онлайн

Организаторы планируют провести виртуальный кинорынок в июне

Пока Каннский кинофестиваль думает над формами, форматами и датами проведения в этом году, его постоянный деловой спутник − кинорынок Marché du Film − со своим будущим уже определился. Источники THR сообщают, что кинорынок проведут в формате онлайн в конце июня. Байерам и делегатам уже даже сообщили конкретную дату начала − 22 июня. 

Виртуальный рынок Marché du Film будет проведен на мощностях онлайн-платформы Cinando, которая обычно используется как виртуальная витрина традиционных крупных рынков и фестивалей. Кроме того, она уже провела несколько отраслевых мероприятий, которые были вынуждены перейти в онлайн-режим во время нынешнего кризиса.

Напомним, что ранее несколько крупных продюсерских и дистрибьюторских компаний, включая таких тяжеловесов, как Wild Bunch и FilmNation, обнародовали планы по созданию альтернативного виртуального кинорынка в случае, если Каннский кинофестиваль будет отменен. Кроме того, они поддержали идею организации нового крупного осеннего кинорынока совместно с международными кинофестивалями в Сан-Себастьяне и Цюрихе.

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15.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR

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