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У РОСКИНО меняется руководитель

Вместо Екатерины Мцитуридзе это место может занять Евгения Маркова

У РОСКИНО поменяется руководство. По информации «Ведомостей», вместо Екатерины Мцитуридзе, с 2011 года занимающей пост гендиректора данной организации, главой компании может стать Евгения Маркова, которая является директором по связям с индустрией в компании «Экспоконтент». По данным издания, на такой рокировке настаивает Совет директоров РОСКИНО, который на заседании 23 декабря вышел с такими рекомендациями к Росимуществу. 

РОСКИНО занимается поддержкой отечественных фильмов на международных фестивалях от лица государства. Эта же компания занимается организацией единого стенда страны на подобных мероприятиях. На эти цели она получает госсубсидии из бюджета. В 2018 году РОСКИНО получило от государства 34,2 млн рублей. Итоги 2019 года пока не обнародовались, однако, по данным «Ведомостей», они озвучивались на заседании Совета директоров компании, и он счел их неудовлетворительными. Это формально и послужило причиной рекомендаций по смене гендиректора.

Ни Екатерина Мцитуридзе, ни Евгения Маркова ситуацию пока не комментируют.     

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24.12.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ведомости

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