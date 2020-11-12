Итальянская компания TVCO приобрела права на фильм «Маша»

Итальянская дистрибуционная компания TVCO приобрела международные права на показ российской драмы МАША, мировая премьера которой состоялась на днях в рамках American Film Market 2020. Картина режиссера Анастасии Пальчиковой, отмеченная в этом году призом за лучший дебют на фестивале «Кинотавр», также вошла в Международную конкурсную программу молодежных фильмов кинофестиваля Black Nights, который пройдёт в Таллинне во второй половине ноября. МАША − совместный проект кинокомпании 1-2-3 Production и «Марс Медиа».

«Еще с момента нашей первой встречи с представителями 1-2-3 Production, состоявшейся в рамках Venice Production Bridge, мы были впечатлены как маркетинговым потенциалом, так и художественной выразительностью МАШИ, − заявил генеральный директор TVCO Винченцо Моска. − И мы очень рады начать нашу работу по реализации прав на ленту с премьеры на AFM».

Сюжет драмы рассказывает о 13-летней девочке, которая растет между боксерским рингом и улицей. Парни, которые убивают и грабят, – ее друзья. В 90-е их ненавидит весь город, но для Маши они лучшие люди в мире, которые любят и защищают ее. Она поет им джаз и мечтает стать певицей. Но Однажды Маша узнает, кто они на самом деле, и что они сделали с ее жизнью и семьей. В роли повзрослевшей Маши – актриса Аня Чиповская.

«Я рада, что совместный продукт двух компаний, уже успешных за рубежом, находит свой путь на мировые рынки, − заявила генеральный директор «Роскино» Евгения Маркова. − В последние годы российские фильмы и сериалы самых разных жанров привлекают все больше внимания как зрителей, так и глобальных дистрибуторов. Причина этого успеха – в том, что отечественные производители, сохраняя национальную специфику и колорит, снимают универсальные истории, качество которых соответствует мировым стандартам. И безусловно приятно, что даже проекты режиссеров-дебютантов сразу выходят на международный рынок».

«У фильма МАША, как и у его 13-летней главной героини, есть все шансы найти своё место в мире и при правильном подходе засиять на международной арене: в лице TVCO мы нашли идеального партнера», − уверена директор по продажам и совместному производству 1-2-3 Production Надежда Зайончковская.

1-2-3 Production − российская кинокомпания, занимающаяся производством полнометражного жанрового и авторского кино, а также сериалов премиум-класса. С момента основания в 2018 году ее возглавляют продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов. В 2019 году они были награждены главной национальной премией ТЭФИ в номинации «Телевизионный продюсер сезона». Офис компании расположен в Москве. В 2020 году на базе 1-2-3 Production была создана компания по производству компьютерной графики 1-2-3 Production VFX.

«Марс Медиа» была создана в ноябре 2011 года Рубеном Дишдишяном – известным российским режиссером и продюсером, основателем компаний «Централ Партнершип» и «Марс Медиа». Она занимается производством и дистрибуцией фильмов и телешоу в различных жанрах и форматах. За последние 9 лет компания выпустила более 140 кино- и телепроектов.

TVCO – итальянская компания, которая занимается реализацией международных прав на контент и кинопроизводством бутикового типа. Ее каталог включает авторские и дебютные фильмы, в том числе на социальную и религиозную тематику, и призван открыть рынку новые имена, как в итальянском, так и международном художественном и документальном кино. TVCO специализируется на продаже прав дистрибьюторам, а также маркетинговом и фестивальном продвижении контента, и стремится представить на международный рынок лучшие и самые интересные независимые фильмы. Проекты из каталога компании были выпущены во многих странах Европы, Азии и Латинской Америки, а также в США.

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12.11.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Роскино