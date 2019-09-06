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«Машу и Медведя» покажут в кинотеатрах Великобритании

Мультсериал эксклюзивно появится в киносети Vue

Британская сеть Vue Entertainment эксклюзивно покажет российский мультфильм «Маша и Медведь» в своих 89 кинотетарах, расположенных в Великобритании и Ирландии. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на производителя мультфильма, компанию Animaccord Group. Прокат начнется 20 сентября и продлится около месяца. Дистрибьютором мультфильма стала британская компания Generation Media.

Предсказать успех зарубежного фильма в британском прокате довольно сложно. Выходившая подобным форматом вторая часть СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ  в Великобритании собрала на первом уикенде только $19,4 тыс. Примерно столько же было за все время проката у мультфильма ГУРВИНЕК: ВОЛШЕБНАЯ ИГРА (50 кинозалов и $19 тыс.). Однако в активе «Маши и Медведя» есть мощный бренд и настоящая популярность у зарубежного зрителя. В свое время это помогло мультфильму отлично появить себя в кинопрокате Италии: в 2015–2016 годах «Маше и Медведю» удалось заработать здесь €4,3 млн.

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06.09.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ

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