«Маша и Медведь» выйдет в полнометражном и других форматах

Компания Animaccord, производитель анимационного мультсериала «Маша и Медведь», планирует расширить присутствие своего бренда в медиа-пространстве, сообщает Variety. Речь идет о производстве полнометражного фильма, а также подкастов и другого пользовательского контента для социальных сетей и медиа-платформ.

Если раньше проект «Маша и Медведь» существовал в форме сериала с короткими семиминутными эпизодами, то теперь в ближайших планах Animaccord создание четырех тематических спецвыпусков продолжительностью 22 минуты каждый. Первый спецвыпуск будет готов к концу года и расскажет о встрече Рождества. Следующая серия будет посвящена вопросам экологии. Тематика остальных спецвыпусков объявят позднее.

В 2025 году планируется выход полнометражного мультфильма по франшизе. Студия собирается привлечь к производству и продвижению кого-нибудь из крупных мировых дистрибьюторов.

Более длинные форматы позволят ввести новых персонажей и использовать более сложные формы повествования. Ожидается, что это позволит любимым персонажам выйти за пределы привычной лесной обстановки и отправиться за приключениями, например, в крупный город. Это также возможность охватить более широкую семейную аудиторию. В планах — развитие и в сторону более короткого контента, в частности, производство специальных роликов для соцсети TikTok. Также возможно производство различного интерактивного, игрового и прочего креативного контента, который будет направлен на прямое взаимодействие с целевой аудиторией.

Ожидается, что новые форматы останутся верными ключевым ценностям и ДНК бренда «Маша и Медведь». История по-прежнему будет сосредоточена на отношениях озорной девочки Маши и преданного ей Медведя, выступающего по отношению к ребенку в роли родителя.

«Маша и Медведь» − один из самых популярных современных российских анимационных проектов в мире. На данный момент мультфильм переведен на 39 языков, его показывают в более чем 150 странах. По данным Parrot Analytics, «Маша и Медведь» входит в число пяти самых востребованных мировых детских шоу, наряду с проектами «Свинка Пеппа» и «Губка Боб». Именно одна из серий проекта «Маша и Медведь» остается рекордсменом Книги Рекордов Гиннесса по количеству просмотров для анимационное видео на YouTube. Серия «Маша плюс каша» набрала почти 4,5 миллиарда просмотров.

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15.06.2021 Автор: Никита Никитин

Источник: Variety