Фильм «Маша» поборется за главный приз на кинофестивале в Кливленде

Фильм МАША режиссера Анастасии Пальчиковой будет бороться за главный приз почетной премии имении Джорджа Гранда III на 45-ом Международном кинофестивале в Кливленде. В конкурсе представлены восемь фильмов из Центральной и Восточной Европы, темы которых сосредоточены на социальной справедливости и активизме. Победителем премии в прошлом году стал фильм Кантемира Балагова ДЫЛДА.

Международный кинофестиваль в Кливленде включен в список 50 лучших мировых кинофестивалей по версии независимых кинематографистов IndieWire, пройдет в онлайн формате с 7 по 20 апреля. Двадцать шесть фильмов со всего мира участвуют в трех конкурсах с общим денежным призовым фондом в размере 30 000 долларов США. И единственным отобранным фильмом в трех конкурсах из России стала «Маша» – лучший дебют Кинотавра 2020, нетипичная драма о взрослении в 90-е, где пули свистят в унисон бессмертным джаз-хитами Эдит Пиаф и The Chordettes.

В российский прокат фильм «Маша», совместного производства компании «Марс Медиа», телеканала ТВ-3, компании Сигма, кинокомпании 1-2-3 Production и компании «МТС Медиа», выходит 1 апреля. Эксклюзивная цифровая премьера картины состоится в онлайн-кинотеатре МТС ТВ весной 2021 года.

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17.03.2021 Автор: Никита Никитин