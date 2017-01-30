Поклонская инициировала новую проверку «Матильды»

Бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская продолжает свой крестовый поход против проекта Алексея Учителя МАТИЛЬДА. Она сделала новый запрос на имя генерального прокурора Юрия Чайки с требованием проверить законность расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание фильма. Ранее, отвечая на предыдущие запросы депутата, прокуратура не нашла оснований «для принятия мер реагирования».

Поклонская также утверждает, что в МАТИЛЬДЕ Россия «представлена как страна виселиц, пьянства и блуда» и, ссылаясь на результаты психолого-лингвистического исследования двухминутного трейлера фильма, просит также организовать проведения исследования сценария кинокартины. Он настаивает на его проверке экспертной комиссией, состоящей из профессиональных историков и представителей церкви. Последнее, по мнению депутата, обязательно, поскольку главными героями картины являются официально канонизированные лица.

Истерия вокруг фильма продолжается и на местах. Как сообщает портал «Новый Калининград», кинотеатры региона получили письма с угрозами применения радикальных мер в отношении площадок, которые будут показывать МАТИЛЬДУ у себя. Об этом рассказал представитель одной из сетей. По его словам, руководству кинотеатра пришло письмо от неких Братьев Всероссийской Общественной Православной Организации «Христианское Государство – Святая Русь», в котором утверждается, что «если завтра выйдет фильм, кинотеатры начнут гореть, может, даже пострадают люди».

30.01.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Газета.Ru