Мединский поддержал «Союзмультфильм» в борьбе за права на советские мультфильмы

Министр культуры Владимир Мединский высказался о ситуации вокруг противостояния «Союзмультфильма» и Госфильмофонда относительно прав на показ советских мультфильмов в Интернете. Чиновник заявил, что студия анимации имеет полное право настаивать на возврате себе прав коллекцию. ««Союзмультфильм» имеет на это законное право как государственное предприятие», – уточнил Мединский.

Глава ведомства рассказал, что ранее между «Союзмультфильмом» и Госфильмофондом был заключен договор, регулирующий вопросы распределения доходов от использования коллекции советских мультфильмов. Таким образом, студия анимации получает лишь часть дохода от реализации прав. «По мнению «Союзмультфильма», этот договор не выгоден, и он сможет реализовывать свои права напрямую заинтересованным сторонам гораздо выгоднее, чем это делает Госфильмофонд», – цитирует слова министра RNS.

30.11.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: RNS