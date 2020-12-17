MEGOGO Studios и MEGOGO Distribution объединяются

В MEGOGO Group решили объединить букинг подразделений MEGOGO Studios и MEGOGO Distribution в единый отдел букинга. Решение связано с желанием усилить позиции компании.

«В 2021-22 гг готовится к выпуску большое количество крупных релизов, коммерческий потенциал которых должен быть отработан в полной мере», − сообщили в MEGOGO.

Под брендом MEGOGO Studios будут выходить фильмы собственного производства, под брендом MEGOGO Distribution − зарубежные фильмы. Также компания будет прокатывать тщательно отобранные привлеченные проекты. Сообщается, что что по коммерческому потенциалу пакет будет сильнее, чем раньше.

На следующей неделе единой командой MEGOGO будет представлена презентация проектов 2021 года.

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17.12.2020 Автор: Артур Чачелов