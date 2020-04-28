Медиасервис MEGOGO готовит первый собственный скетчком

30 апреля на MEGOGO стартует космическо-комический сериал «Последняя надежда». Это первый собственный сериальный проект сервиса. Главную и единственную роль в проекте играет комединый актер и звезда Comedy Сlub Андрей Скороход.

Сериал снят в режиме репортажа. По сюжету, ко всем проблемам 2020 года добавился еще и летящий к нашей планете астероид 1998 OR2. По мнению ученых, есть достаточно высокий риск того, что в конце апреля Земля с ним столкнется. Ведущие державы экстренно снаряжают экипаж из трех лучших космонавтов. Ракета с атомным зарядом, должна была встретиться с астероидом и изменить его траекторию. Но что-то пошло не так...

«За время карантинных мер, в которых находится все жители России, мы заметили резкий рост запросов в нашей поисковой системе слов «комедия» и «фильм-катастрофа», − отмечают в MEGOGO. − И было принято решение отправить на орбиту зрительского интереса нашу новую комедию, в которой все соответствует запросам, это и хлесткая комедийная история с маркировкой 18+, и по-своему фильм в жанре катастрофа».

«Всегда хотел спасти человечество и вот представился такой случай, − говорит Андрей Скороход, исполнитель главной роли в сериале «Последняя надежда». − А если серьезно, мне присылают большое количество сценариев, во многих фильмах я просто отказываюсь сниматься, но это был первый сценарий, который я читал и смеялся в голос. Решение было принято – сниматься и если не спасти землю, то хотя бы точно развеселить зрителей».

Снимает сериал молодая и дерзкая творческая группа под псевдонимом «Космонавты», которая пообещала раскрыть себя в тирах финальной серии. Всего в первом сезоне планируется девять эпизодов. Саундтреком сериала стала песня группы «Манго-манго» «Таких не берут в космонавты».

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28.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: MEGOGO