Megogo рассказал о новинках июля

С 7 июля на Megogo по подписке станут доступны такие кинохиты компании Universal, как БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ, БАРТОН ФИНК братьев Коэнов, ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ Альфреда Хичкока, ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР, а также анимационные картины ГАДКИЙ Я и МИНЬОНЫ.

Эксклюзивно на Megogo в июле поклонники баскетбола смогут посмотреть трансляции плей-офф НБА 2021 и главный финальный матч лиги. Также 24 июля только на Megogo можно будет увидеть, как ирландский боец российского происхождения Артём Лобов, ранее выступавший в UFC, проведет бой на голых кулаках с серебряным призером Олимпийских игр украинцем Денисом Беринчиком.

Со 2 июля — ПЕРВЫЙ КОНТАКТ

ПЕРВЫЙ КОНТАКТ — научно-фантастический фильм с Люком Хемсвортом и Анной Хатчисон в главных ролях. Австралийский актер Люк Хемсворт, исполнитель главной роли, известен зрителям по сериалу Мир Дикого Запада. Группа друзей делает невероятное открытие в сельской местности: они находят там разбившийся внеземной корабль. Затем приятели обнаруживают в обломках живое существо. Они пытаются помочь раненому пришельцу, но вскоре обнаруживают, что он хранит еще более страшные секреты, чем ребята могли себе даже вообразить. Когда специальные агенты правительства начинают проявлять интерес к этому загадочному событию, остается всё меньше шансов и времени, чтобы выяснить настоящие намерения инопланетянина.

Со 2 июля — боевик ВНЕ ЗАКОНА

Стивен Сигал исполнил ведущую роль в этом остросюжетном триллере. Наибольшую славу актеру принесли боевики. Его первой работой в кино стала лента ВЫШЕ ЗАКОНА 1987 года. Во многих проектах Сигала есть элементы, которые уже успели стать характерными для его работ. Он часто играет персонажей, которые имеют связь с ЦРУ, спецназом или другими организациями. Картина ВНЕ ЗАКОНА повествует о поисках справедливости потерявшим всё человеком в коррумпированном городе. Когда бывший детектив узнаёт об убийстве своего нелюдимого сына, он отваживается вернуться на темные улицы своего города, которые он когда-то так хорошо знал. Вооруженный, опасный и лишенный каких-либо страхов, герой должен сразиться с безжалостной местной мафией и отомстить за смерть сына.

С 4 июля — ВЫБОР ФРЕДЕРИКА ФИТЦЕЛЛА

Фред всегда был обычным парнем и ничем особым не выделялся, кроме своей любви к изобразительному искусству. Но, оказавшись на пороге тридцатилетия, парню пришлось выбирать между обожаемым делом и семьёй. Герой всё чаще стал задаваться вопросом, а не пора ли отказаться от своей мечты? И в этот трудный жизненный момент парень сталкивается с таинственным человеком, который увлекает Фреда в путешествия по неразгаданным тайнам и нераскрытым преступлениям. «Выбор Фредерика Фитцелла» — это второй полнометражный художественный проект молодого кинематографиста Кристофера МакБрайда. В кинокартине 2019 года Кристофер выступил и режиссером, и сценаристом.

С 9 июля — ГРАНЬ ВРЕМЕНИ

События разворачиваются в недалеком будущем. Однообразная жизнь двух реаниматологов Дэнниса и Стива совершенно не привлекает внимания к их скромным персонам и роду деятельности. В одночасье всё разительно меняется, когда им приходится столкнуться с массовой смертностью, вызванной новым наркотиком под названием Синхроник.

Особенную популярность новое психотропное вещество завоевывает в молодежных кругах, где его активно распространяют наркодилеры. Побочные эффекты не заставляют себя долго ждать. Большинство ребят, попробовавших препарат, умирают тяжелой смертью. Ситуация серьезно обостряется, когда внезапно пропадает дочь Дэнниса — Брианна. Выясняется, что девушка принимала этот наркотик накануне своего исчезновения. Чтобы успокоить друга и найти Брианну, Стив решается на смертельно опасный эксперимент. Он принимает Синхроник и отправляется в летаргическое путешествие далеко за пределы человеческого понимания.

С 9 июля — сериал «Роковой патруль»

Самый популярный новый сериал DC, в котором, как в хорошем коктейле, идеально сочетаются сюрреализм, абсурдный юмор и психологизм с капелькой запредельного пафоса. Созданный Джереми Карвером сериал «Роковой патруль» рассказывает о команде неудачников, обладающих суперспособностями, которым поручено спасти мир от трехмерных ослов, гигантских богов с плавающими глазными яблоками и мистера Никого, которого играет Алан Тьюдик.

С 9 июля — ЗАКЛЯТЬЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА

ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА — это история ужасов, которые исходят от неизвестного зла, потрясающего опытнейших исследователей паранормальных явлений. Эд и Лоррейн Уоррены столкнулись с неожиданным и леденящим душу делом, в котором они должны побороться за душу мальчика. В процессе расследования они вышли за пределы своего огромного опыта и впервые услышали, как обвиняемый в убийстве мальчика мужчина открыто заявляет в свою защиту — всё, что он делал, сотворено под диктовку Дьявола.

С 10 июля — В БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ

Фильм повествует о знаменитом бойце ММА по имени Кэш (Стивен Дорф) и его сложных отношениях с сыном, начинающим бойцом ММА, пытающимся проторить дорогу к успеху. Фильм не только о боях, но и любви, заботе и семье в целом — как остаться человеком и не потерять себя в мире схваток и жестокости. Снял фильм Николай Саркисов. Сценарий для фильма написал Дэвид Маккенна — автор сценария культового фильма АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ Х.

С 11 июля — РЫЦАРИ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Праздник для всех поклонников датского кино и актера Мадса Миккельсена. Рыцари справедливости — это датская трагикомедия от режиссера Андерса Томаса Йенсена, скандально известного своими необычными сюжетами. В главной роли в фильме снялся популярный актер Мадс Миккельсен. Когда датского военнослужащего Маркуса уведомили о гибели его жены, он тут же сорвался домой к дочери-подростку. Мужчине сообщили, что его супруга умерла в результате аварии на ж/д дороге, но вдовцу не верится, что это был несчастный случай. Подозрения Маркуса разделяет и математик-любитель Отто, ехавший на поезде, потерпевшем крушение. Он смоделировал ситуацию и пришёл к выводу, что авария была подстроена. Вместе они точно восстановят справедливость!

С 15 июля — ТИХОЕ МЕСТО 2

Три года назад на экраны вышел крутой хоррор ТИХОЕ МЕСТО. Он стал одним из лучших «ужастиков» за всю историю кино и одним из примечательных фильмов 2018-го. Вот наконец вышло продолжение. Поклонники как обычно разделились на два лагеря, кто хвалит, кто критикует, но смотрят все. Основные события фильма ТИХОЕ МЕСТО 2 начинаются ровно с того места, где закончилась первая часть. Героиня Эмили Блант вместе с дочкой, сыном и новорожденным малышом бегут с фермы куда глаза глядят. Глаза и ноги приводят семью в странное место, утыканное ловушками. Вскоре им придется попасть в беду, встретиться со старым знакомым и чудом выжить или нет?

С 24 июля — СВОБОДНОЕ КИНО. ФЕСТИВАЛЬ КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ

СВОБОДНОЕ КИНО — это новый киноальманах от молодых российских режиссеров, включивший лучшие короткометражные драмы и комедии. Всего в сборник вошли пять примеров короткого метра от выпускников школы Свободное кино. В том числе в альманах включили комедию Алексея Петрашевича под названием ДЖЕКИ ЧАН. Эта картина стала одним из победителей питчинга киношколы, по итогам которого режиссер и сценарист был отмечен дипломом.

История о Джеки Чане разворачивается в будущей России, когда за каждым регионом должна быть закреплена иностранная звезда. Мэр одного из небольших городков решает укрепить свои позиции с помощью фальшивого иностранца. Он приказывает сделать из местного рабочего азиатской наружности звезду боевиков. Но тот быстро понимает, что теперь у него руках все карты.

С 28 июля — АНГЕЛ МЕСТИ

Девушка по имени Виктория не так давно вела не совсем праведную жизнь, работая на русскую мафию — она занималась доставкой наркотиков. Так называемые работодатели были довольна ее услугами, ведь кто может заподозрить в чём-то молодую мать. Однако со временем Виктория решила завязать со своим темным прошлым. Дэймон — бывший коп, который взял дочь героини в заложники и теперь девушка вынуждена выполнять все его поручения. По его заданию Виктория берется за оружие и садится на свой старый мотоцикл, чтобы расквитаться с гангстерами.

С 30 июля — В ЗАПАДНЕ

Всем, кто скучал по Меган Фокс на экране, можно смело смотреть новый фильм ужасов с ее участием В ЗАПАДНЕ. Последнее испытание, которому подверг муж свою супругу, было убийство. Точнее — самоубийство. Но даже после гибели этого психопата вдова не обрела заслуженную свободу: прикованная к трупу своего мучителя вдали от цивилизации она сталкивается с ужасными, заранее спланированными ловушками. Сможет ли Эмма выбраться из этого жуткого места живой, или же покойный супруг затянет ее за собой в ад?

30.06.2021 Автор: Виолетта Палий