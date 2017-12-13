Megogo поменял продавца рекламы

Онлайн-кинотеатр Megogo прекратил сотрудничество с селлером Gazprom-Media Digital (GPMD). Новым партнером сервиса стала компания IMHO. Она начнет продавать рекламу на Megogo с 2018 года. Новый селлер получил эксклюзивное право на продажу видеорекламы внутри контента на всех платформах сервиса.

Megogo продавал рекламу через GPMD с 2012 года. Однако осенью 2017-го клиентом GPMD также стал конкурент Megogo онлайн-кинотеатр ivi. Стало ли это одной из причин расставания давних партнеров напрямую не говорится. В GPMD утверждают, что партнерство прекращено из-за «разных взглядов» на развитие. «Мы совместно приняли решение расстаться и уверены, что это пойдет на пользу обеим организациям», – цитирует заявление GPMD «Коммерсант».

Для Megogo рекламная модель является ключевой в структуре доходов. Сейчас доля этого кинотеатра на рынке VoD-сервисов достигает 13%, говорят в компании, ссылаясь на данные TMT и J`son & Partners. Сервис занимает третье место по выручке после Ivi и Okko. Около 80% из 719 млн руб. выручки Megogo приходится на рекламные доходы.

13.12.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ