Новости


Megogo поменял продавца рекламы

Онлайн-кинотеатр отказался от сотрудничества с Gazprom-Media Digital

Онлайн-кинотеатр Megogo прекратил сотрудничество с селлером Gazprom-Media Digital (GPMD). Новым партнером сервиса стала компания IMHO. Она начнет продавать рекламу на Megogo с 2018 года. Новый селлер получил эксклюзивное право на продажу видеорекламы внутри контента на всех платформах сервиса. 

Megogo продавал рекламу через GPMD с 2012 года. Однако осенью 2017-го клиентом GPMD также стал конкурент Megogo онлайн-кинотеатр ivi. Стало ли это одной из причин расставания давних партнеров напрямую не говорится. В GPMD утверждают, что партнерство прекращено из-за «разных взглядов» на развитие. «Мы совместно приняли решение расстаться и уверены, что это пойдет на пользу обеим организациям», – цитирует заявление GPMD «Коммерсант».

Для Megogo рекламная модель является ключевой в структуре доходов. Сейчас доля этого кинотеатра на рынке VoD-сервисов достигает 13%, говорят в компании, ссылаясь на данные TMT и J`son & Partners. Сервис занимает третье место по выручке после Ivi и Okko. Около 80% из 719 млн руб. выручки Megogo приходится на рекламные доходы. 

13.12.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ

Новости по теме:

Rambler&Co планирует запустить свой онлайн-кинотеатр

Проект «русского Hulu» получил название «Витрина ТВ»

Аналитики предрекли уход Netflix и Amazon Prime Video из России

Объем рынка онлайн-кинотеатров вырос на 40%

Онлайн-кинотеатры обратились в Минкульт с просьбой отменить для них прокатные удостоверения


Самое читаемое

Среди новинок лидирует «Счастливого дня смерти»

Предварительная касса четверга: «Легенда о Коловрате» осталась первой

Подробнее
Его оборудуют проекционной аппаратурой Sony Digital Cinema 4K и технологией Éclair Color HDR

«Синема Парк» откроет 4K-мультиплекс в Москве

Подробнее
Дистрибьютор разослал кинотеатрам новый договор

«Централ Партнершип» возьмет долю с наценки на кинобилеты

Подробнее
Новинки не составят конкуренцию «Коловрату»

Прогноз кассовых сборов на 7–10 декабря 2017 года

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100

 

 
 

 