Продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов экранизируют «Метро 2033»

Компания ТНТ-PREMIER Studios, телеканал ТВ-3 и кинокомпания «Централ Партнершип» объявляют о запуске производства фантастического блокбастера МЕТРО 2033, основанного на событиях всемирно известной литературной вселенной писателя Дмитрия Глуховского. Объявление было сделано в специальном прямом эфире в группе ТВ-3 в социальной сети «ВКонтакте».

Вселенная постапокалиптического романа «Метро 2033» включает в себя оригинальную трилогию Дмитрия Глуховского – «Метро 2033», «Метро 2034» и «Метро 2035», более 100 романов, написанных фанатами со всего мира, несколько игр для PC, Xbox, PlayStation, ставших мировыми суперхитами. Сам роман-основоположник серии − «Метро 2033» − переведен на 40 языков. Общий тираж проданных книг превышает 5 миллионов экземпляров. Экранизация от ТНТ-PREMIER Studios, ТВ-3 и «Централ Партнершип» станет первой для этого культового постапокалиптического произведения, несмотря на то, что на нее долгие годы претендовали западные киностудии.

«Мы очень рады, что наша компания подписала договор с Дмитрием Глуховским, − рассказал продюсер фильма Валерий Федорович. − Книга российского автора получила международное признание и стала частью культурного кода для поклонников фантастики и геймеров всей планеты. Для нас и холдинга «Газпром-медиа» − это проект мечты, самый амбициозный и масштабный фильм, который когда-либо нами запускался. Мы планируем вложить в производство картины, в ее российское и международное продвижение рекордный бюджет для фильмов холдинга».

«Метро 2033» − мой первый роман, в моей судьбе он сыграл совершенно особенную роль, и, несмотря на многочисленные предложения экранизировать его, я ждал с этим больше десяти лет, − сказал Дмитрий Глуховский. − В России я не видел продюсеров, способных перенести эту книгу на экран. Задача казалась непосильной. И только сейчас появилась команда, которой я решился доверить «Метро». Наши амбиции совпали − создать блокбастер мирового уровня и удивить даже тех, кто читал трилогию «Метро» и знает ее наизусть. А чтобы не разочаровать их, я готов стать креативным продюсером картины и помогать в ее создании словом и делом. Думаю, нам всем теперь придется хорошо поработать − иначе горы не свернешь».

Съемки фильма стартуют в 2020 году. Выход МЕТРО 2033 в российском кинопрокате запланирован на 1 января 2022 года. Его соперниками в той «новогодней битве» станут АВАТАР 2, ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ 3 и ШЕРЛОК ХОЛМС 3. Продюсеры картины считают, что фильм станет главным героем «новогодней битвы» кинорелизов и будет интересен широкой аудитории − как молодым поклонникам фантастических миров Дмитрия Глуховского, так и взрослым зрителям.

«Мы планируем для фильма масштабную рекламную кампанию, какой еще никогда не делали, − отметил Евгений Никишов. − В ближайшее время мы расскажем, кто станет режиссером МЕТРО 2033, кто напишет сценарий, и огласим кастинг. Среди создателей и актеров планируются звездные фамилии».

«Метро 2033» − культовый роман, сыгравший огромную роль в становлении целого поколения. Это сложнопостановочное произведение с точки зрения кинопроизводства и безусловный будущий хит в кинопрокате», − прокомментировал Вадим Верещагин, директор кинокомпании «Централ Партнершип».

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23.08.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТВ-3