Китайцы могут купить Millennium Films / Nu Image

Одна из самых известных независимых кинокомпаний Millennium Films / Nu Image может стать китайской. В американских и китайских СМИ появилась информация о том, что корпорация Recon Group из Поднебесной ведет переговоры о приобретении студии и одноименной дистрибуционной компании, которая сейчас принадлежит продюсеру Ави Лернеру. Источники агентства Bloomberg утверждают, что китайцы готовы провести сделку через свое медиаподразделение Recon Wenyuan Cable, акции которого размещаются на бирже в Шэньчжэне.

Recon – компания возглавляемая китайским бизнесменом Тони Ся. Корпорация развивается в направлении финансовых сервисов, IT, медицины и сельского хозяства. В 2016 году компания приобрела британский футбольный клуб Aston Villa за $101 млн. При этом, было заявлено, что Recon планирует продолжить покупать спортивные команды в других странах, включая Индию, Испанию и США.

Кинокомпания Ави Лернера, которая хорошо известна своими боевиками и, прежде всего, франшизой НЕУДЕРЖИМЫЕ, уже не раз работала с инвесторами из Поднебесной. Но ранее они сотрудничали лишь по конкретным проектам. Так, в НЕУДЕРЖИМЫХ вкладывалась Le Vision Pictures – часть китайского холдинга LeEco, а недавно было объявлено, что в проектах 2017 года ОХОТНИК–УБИЙЦА с Джерардом Батлером и ЭСКОБАР с Хавьером Бардемом будет участвовавать китайская компания Hishow.

Приобретение Millennium Films / Nu Image может обойтись китайцам из Recon в сумму не менее $300 млн.

14.02.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Variety