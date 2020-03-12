Законопроект об ограничении доли фильмов в расписании кинотеатра получил отрицательное заключение

Минэкономразвития вынесло отрицательное заключение на законопроект Министерства культуры, предлагающий ограничить долю сеансов одного фильма в кинотеатре 35%. Об этом сообщает RNS. «Проектируемое регулирование не приведет к увеличению разнообразия демонстрируемых фильмов в кинотеатрах», − отмечается в отзыве. Больше того, в Минэкономразвития посчитали, что инициатива «может привести к снижению разнообразия сеансов по самым востребованным фильмам и уменьшению предложения сеансов в низкой категории цен». Это, в свою очередь, «негативно скажется на доступности просмотра фильмов в кинотеатрах», отмечается в отзыве.

Предложение ограничить показ того или иного фильма в кинотеатрах долей в 35% от всех сеансов в день появилось в ноябре. Тогда говорилось, что поправки в закон о кинематографии созданы «в целях создания благоприятных условий для доступа граждан к наибольшему числу фильмов, как отечественного, так и зарубежного производства».

Однако экономическое ведомство посчитало, что проектируемое регулирование не достигнет заявленных целей, «может привести к существенному снижению гибкости кинопроката» и снижению доходов кинотеатров. Кроме того, отмечено, что законопроект не учитывает случаев, когда тот или иной фильм выходит в нескольких версиях (например, 16+ и 18+).

«Минэкономразвития России сделан вывод о недостаточном обосновании решения проблемы предложенным способом регулирования», − говорится в отзыве министерства.

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12.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: RNS