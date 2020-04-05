Минкультуры снова занялось пиратами

Министерство культуры продолжило разработки новых инициатив, направленных против пиратства в Интернете. Об этом сообщает «Коммерсатъ». Речь идет о законопроектах, ужесточающих антипиратское законодательство: один из них − поправки к Кодексу об административных правонарушениях, включающие новые штрафы за неисполнение требований Роскомнадзора по удалению пиратского контента по заявлению правообладателя. Второй законопроект касается вопросов сокращения сроков удаления контента. Тексты этих проектов пока не опубликованы.

По действующими сейчас нормам, хостинг-провайдерам дается три рабочих дня на блокировку пиратского контента по требованию Роскомнадзора и после решения суда. За неисполнение есть штраф до 700 тыс. рублей, а при повторном нарушении − до 3 млн рублей. В случае вопросов распространения контента по Сети три рабочих дня − это довольно большой срок, иногда критический, но зачастую, и он не выдерживается исполнителем. Потому уже несколько лет Минкультуры пробует прописать в законодательстве возможность досудебной блокировки сайтов с пиратским контентом, причем сразу по запросу правообладателя.

Новые поправки будут касаться внесудебного механизма и продолжительности судебной процедуры блокировки контента и, если все пойдет по плану, то Минкультуры надеется, что изменения к антипиратскому законодательству вступят в силу к 20 декабря.

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05.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ