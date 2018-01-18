Минкультуры объяснило причины невыхода «Паддингтона»

Спустя сутки после начала скандала вокруг невыхода в прокат британской семейной ленты ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 2 и противоречивой информации о наличии или отсутствии прокатного удостоверения на фильм Министерство культуры РФ прокомментировало сложившуюся ситуацию. На сайте ведомства появилось заявление замминистра культуры РФ Сергея Обрывалина.

По словам чиновника, компания «Вольга» была заранее предупреждена о том, что фильм ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 2 не выйдет 18 января. «Компания «Вольга» была заранее проинформирована о дате начала проката картины с 1 февраля 2018 года, – говорится в заявлении замминистра. – Прокатное удостоверение на указанный фильм выдано. Несмотря на это, была организована предварительная продажа билетов на даты сеансов, в которые фильм не мог быть показан ввиду отсутствия законных оснований, что является грубым нарушением действующего законодательства РФ». Представитель Минкультуры выразил сожаление в связи с тем, что «зрители, купившие билеты, пострадали от неправомерных и халатных действий, связанных с их предварительной продажей».

При этом Обрывалин предупредил кинотеатры, что демонстрация фильма без прокатного удостоверения и предварительные продажи билетов на него являются незаконными.

Мимо громкого скандала вокруг переносов дат голливудских картин не смог пройти и министр культуры Владимир Мединский. Он эмоционально прокомментировал ситуацию, выразив уже знакомую рынку позицию министерства: «Прокатчики оперируют эмоциями, а я оперирую цифрами. Я всегда оперирую только цифрами, а не абстрактными криками о цензуре. У нас кого ни тронь – все начинают орать о цензуре. Мы будем делать все в интересах отрасли, российского кино, но не в интересах Голливуда. Каждое наше усилие, в том числе перенос даты, разводка конкурентов, ведет к тому, что растут сборы все». Эти слова приводит «Интерфакс».

18.01.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ, Интерфакс, МКРФ