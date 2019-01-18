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Российские кинофестивали ждет ревизия Минкультуры

Ведомство пересмотрит список получателей госденег

Минкультуры намерено в этом году провести ревизию кинофестивалей. Об этом сообщил Владимир Мединский на встрече с главами министерств культуры Дальневосточного федерального округа во Владивостоке. Она коснется киносмотров, которые проводятся при финансовой поддержке государства, сообщает ТАСС.

По словам министра культуры, в стране проводится очень большое количество фестивалей кино, и министерство многие из них поддерживает финансами. При этом, как заметил Мединский, на госсредства проводят как «достойные фестивали для зрителей», так и киносмотры, которые прежде всего «интересны только самим деятелям искусств».

«Таких за 25 лет наплодилось немало, − возмутился министр. − Они приехали, банкет, фуршет, себя показали, состоялось два кинопоказа – и все». Глава Минкультуры добавил, что необходимости в подобных смотрах нет.

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18.01.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС

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