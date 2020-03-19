Минкультуры рассказало о причинах иска к «Ленфильму»

Министерство культуры раскрыло содержание искового заявления к «Ленфильму», в котором оно требует со студии 1,3 млн рублей. Он был подан в Арбитражный суд Москвы в начале марта. Оказалось, речь идет о штрафных санкциях за срыв сроков исполнения условий по производству и выпуску в прокат фильма МАЛЬЧИК РУССКИЙ. Об этом журналистам RNS рассказали в пресс-службе ведомства.

«Минкультуры России направило иск в суд к АО «Ленфильм» с требованием оплатить штрафные санкции в размере 1 327 808 руб. за просрочку исполнения условий соглашения на предоставление субсидии на производство игрового национального фильма МАЛЬЧИК РУССКИЙ», − цитирует сообщение RNS.

Дебютная лента режиссера Александра Золотухина рассказывает историю мальчика, попавшего на фронт Первой мировой войны и потерявшего зрения в одном из первых боев. Фильм получил от Минкультуры субсидию в 30 млн рублей. Картина вышла в прокат 6 февраля и собрала около миллиона рублей.

Иск Минкультуры принят к производству, предварительное заседание по нему назначено на конец мая.

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19.03.2020 Автор: Артур Чачелов