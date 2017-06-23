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Победителей питчингов Минкультуры объявят в начале июля

Экспертам представили 120 работ

Названия кинопроектов, которые будут поддержаны Министерством культуры в 2017 году, будут объявлены до 10 июля. Об этом рассказал глава Департамента кинематографии Вячеслав Тельнов. 20 и 21 июня в министерстве прошли открытые питчинги проектов, претендующих на господдержку, и состоялись заседания Экспертных советов по игровому авторскому, экспериментальному, детскому, а также дебютному кино. За два дня эксперты рассмотрели 120 работ.

«Самый главный итог: питчинги удались, – отметил Тельнов. – Как руководитель профильного департамента я очень доволен тем, что мы увидели. Было много качественных, запоминающихся, интересных проектов, и перед Экспертным советом, перед Минкультуры России, очевидно, будет трудный выбор. – Задача открытых питчингов – не пропустить хороший сценарий, и мы постараемся, чтобы отобранных проектов было как можно больше. Рассчитываем, что результаты будут озвучены к 10 июля».

23.06.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: МКРФ

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