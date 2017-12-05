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Минкультуры объявило конкурс на поддержку проката национальных фильмов

Победители могут получить до 1 млн рублей

Министерство культуры РФ объявило конкурс для кинокомпаний на получение господдержки для проката национальных фильмов в 2017 году. С 4 декабря ведомство осуществляет прием заявок от «организаций кинематографии (кроме некоммерческих организаций)» на финансовое обеспечение затрат в размере не более 1 млн рублей.

При формировании заявки на получение субсидии Минкультуры просит обратить особое внимание на то, что фильмы должны соответствовать определению «национальный» (определение национального фильма зафиксировано в Федеральном законе №126-ФЗ от 22 августа 1996 года «О государственной поддержке кинематографии»). Содержание каждой заявки определяется пунктом 4 Приложения к Приказу № 489. С полным пакетом необходимых документов можно ознакомиться на официальном сайте Минкультуры.

Заявки будут приниматься до 15 часов 18 декабря 2017 года.

05.12.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Сайт Министерства культуры РФ

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