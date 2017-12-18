Минкультуры хотело бы увеличить финансирование Недель российского кино

Министерство культуры видит необходимость увеличения финансирования Недель российского кино за рубежом. Они проходят в течение года в самых разных странах, представляя отечественные киноленты разных лет, как современные, так и классические. Глава Департамента кинематографии Вячеслав Тельнов считает, что подобные мероприятия очень хорошо справляются с задачей продвижения отечественного кинематографа в мире.

«Мы поддерживаем порядка 30 Недель в год – и за рубежом, и зеркально, в России», – рассказал Тельнов ТАСС. Конкретные суммы, которые выделяются на финансирование этих проектов, он озвучивать не стал, однако признал, что «денег всегда не хватает». Тельнов высказал уверенность, что проведение подобных смотров российского кино – «это абсолютно гуманитарная составляющая» деятельности Минкультуры, эти проекты «ставят пропагандистские задачи, они продвигают российское кино за рубежом».

В Минкульте видят повышенный интерес зрителей разных стран к российскому кино. Особенно это видно на русских кинофестивалях в Онфлере, Берлине, Париже, Вене, а также на Неделях, которые организуются в странах Востока. За последние несколько месяцев за рубежом было организовано сразу несколько Недель российского кино: с 8 по 14 ноября такой киносмотр прошел во Франции, с 10 по 28 ноября – в нескольких городах Индии, с 19 по 26 ноября – в Великобритании, с 27 ноября по 2 декабря – в Германии.

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18.12.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС