Минкультуры проведет питчинг сериалов

В этом году Министертсво культуры проведет отдельный питчинг проектов телесериалов, претендющих на получение государственного финансирования производства. Об этом рассказала глава Департамента кинематографии Ольга Любимова, выступая на одной из деловых сессий фестиваля REALIST в Нижнем Новгороде.

По словам Любимовой, конкурс по сериалам от Минкультуры может быть проведен осенью. «Очная защита проектов сериалов, создатели которых будут претендовать на государственную поддержку, пройдет осенью 2019 года. Скорее всего, в сентябре», − цитирует чиновника ТАСС. Никаких других подробностей о будущем питчинге не известно.

Минкультуры регулярно поддерживает производство сериалов: в разные годы ведомство поддержало проекты «Екатерина», «Зорге», «Следователь Тихонов» и другие. Ранее очные защиты проходили вместе с другими питчингами, отдельный день для сериалов не выделялся.

Помимо Любимовой, вопросов финансовой поддержки сериалов коснулся и глава «Кинопрайма» Антон Малышев, также участвовавший в деловой сессии на фестивале REALIST. По его словам, фонд Романа Абрамовича пока не будет выделять средства на сериалы традиционных форматов, так как они обычно требуют слишком больших бюджетов. Зато «Кинопрайму» интересны веб-сериалы.

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05.08.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС