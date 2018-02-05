Минкультуры получило иск из-за отзыва ПУ «Смерти Сталина»

Министерству культуры РФ, возможно, придется доказывать правомерность своих действий в ситуации с прокатным удостоверением фильма СМЕРТЬ СТАЛИНА в суде. Ведомство получило первый иск по этому делу. Его подали юрист Эрнест Мезак и его соистец Роман Голосун. Иск направлен в Сыктывкарский городской суд. В иске выдвигается требование изменить решение об отзывае ПУ фильма СМЕРТЬ СТАЛИНА.

«На основании изложенного, руководствуясь статьями 226, 227 КАС РФ, заявители просят Сыктывкарский городской суд признать решение органа-ответчика от 23 января 2018 года об отзыве прокатного удостоверения на фильм СМЕРТЬ СТАЛИНА от 29 декабря 2017 года незаконным и нарушающим права заявителей, указанные в статье 10 Европейской Конвенции по правам человека, статьях 29 и 44 Конституции Российской Федерации, статье 12 Основ законодательства Российской Федерации о культуре», – цитирует заявление истцов агентство RNS.

Разрешение на право выхода фильма в российский кинопрокат компания «Вольга» получила в конце декабря, однако уже 23 января Минкультуры отозвало выданную ранее прокатку. Это произошло после того, как на заседании общественного совета министерства прошел закрытый показ картины. По его итогам деятели культуры направили Мединскому письмо с просьбой временно отозвать прокатное удостоверение фильма. Кроме того, ранее, в середине января, некие неназванные «юристы Министерства» усмотрели в ленте признаки экстремизма.

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05.02.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: RNS