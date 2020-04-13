Ольга Любимова попросила включить кинопроизводство в список наиболее пострадавших индустрий

Министерство культуры вышло с инициативой включения кинопроизводства в список индустрий, наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на письмо министра культуры Ольги Любимовой, направленное в Минэкономразвития. Любимова также попросила главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова включить в этот список производителей телепрограмм, музыкальную индустрию, деятельность музеев и зоопарков.

Напомним, что 10 апреля в список индустрий, наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса была включена «деятельность по демонстраии фильмов», т.е. кинотеатры. Включение в перечень открывает пере отраслью ряд возможностей, способствующих снижению потерь и повышению выживаемости игроков.

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13.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС