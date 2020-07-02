Организаторы подтвердили проведение MIPCOM и MIP Junior в Каннах в октябре

Компания REED MIDEM, организующая кинорынки MIPCOM и MIPJunior, подтвердила, что эти события все-таки состоятся в Каннах в октябре. При этом, оба кинорынка проведут в гибридном формате, задействовав как традиционное общение индустрии во Дворце фестивалей, так и онлайн. 36-ой MIPCOM пройдет с 12 по 15 октября 2020 года, а сопутствующий ему 28-й рынок-спутник MIPJunior − 10 и 11 октября.

Организаторы обращают особое внимание на повышенные меры безопасности в связи с эпидемиологическими угрозами.

«MIPCOM стремится помочь покупателям и дистрибьюторам наверстать упущенное время, демонстрируя самый новый контент, включая как готовые эпизоды сериалов и шоу, так и те, что находятся в производстве или в разработке, − говорится в сообщении организаторов. − На будущем MIPCOM будут представлена обширная деловая программа, а также множество скринингов − контент, отражающий лучшие новинки из Голливуда, Европы и других стран мира».

Кроме традиционных активностей во Дворце фестивалей в Каннах MIPCOM 2020 будет иметь первую в своей истории виртуальную версию (ONLINE+ Digital Hybrid Edition). Она будет запущена для тех участников рынка, кто не сможет физически присутствовать во Франции в октябре. Кроме того, скрининги проектов, представленных на MIP Junior, в этом году будут открыты в онлайне за две недели до самого рынка.

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02.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Reed Midem