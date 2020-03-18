Еще несколько сервисов открыли бесплатный доступ к своему контенту

Российские онлайн-видеосервисы продолжают выходить с коммерческими предложениями с бесплатным доступом к их контенту. Так «Триколор» предложил жителям России, которые не являются абонентами оператора, бесплатный доступ к основным пакетам телеканалов и фильмам. Речь идет о доступе через онлайн-приложение «Триколор кино и ТВ» (для мобильных устройств, Smart TV, TV Box или гибридных приемников), а также через спутник. Через спутник «Триколор» открыл доступ к пакету «Единый» и более чем 230 телеканалам, в том числе 37 телеканалам в формате HD, а также к пакету «Единый Ultra HD» с более 240 телеканалами, включающими 9 каналов в Ultra HD.

Всем, включая уже имеющихся абонентов, будет открыт доступ к онлайн-кинотеатру с библиотекой фильмов «Централ Партнершип» (включая пакет проектов Paramount Pictures и фильмами золотого фонда «Ленфильма» и «Мосфильма», а также к проекту «Большой эфир» с прямыми трансляциями спортивных соревнований, зрелищных событий космической отрасли и культурных мероприятий. Акция будет действовать с 19 марта по 12 апреля 2020 года.

В аттракционе невиданной щедрости решила поучаствовать и компания «Цифровое телевидение». Ее приложение «Мульт» с 17 марта 2020 года открыло бесплатный доступ к детским анимационным сериалам студий «Паровоз» и «100 Киловатт», произведенным по заказу ВГТРК. Акция затронет проекты «Сказочный Патруль», «Лео и Тиг», «Ми-ми-мишки», «Деревяшки», «Бумажки», «Аркадий Паровозов спешит на помощь", "Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь», «Волшебный фонарь», «Четверо в кубе», «СОБЕЗ», «Сказочный Патруль. Хроники чудес», «Герои Энвелла», «Кошечки-Собачки», «Ник-изобретатель», «Волшебная кухня», «Домики», «Бобр добр». Пока это предложение действует на всех платформах до 12 апреля 2020 года, но дата окончания может измениться.

И, наконец, бесплатный месячный доступ к библиотеке своего контента дает видеосервис «Амедиатека». Об этом сообщают «Ведомости». Промокоды доступа высланы на почту уже действующим подписчикам. Ими компания предлагает поделиться с близкими людьми. Параллельно сервис объявил о скидке 50% на стоимость подписки. Она будет действовать на покупку подписки на 3, 6 или 12 месяцев. Получить ее можно будет по публичным промокодам STAYHOME3, STAYHOME6 или STAYHOME12 соответственно.

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18.03.2020 Автор: Артур Чачелов