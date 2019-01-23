В России выросло число сайтов с нелегальным контентом

Число интернет-ресурсов, нарушающих авторские права на контент, в России увеличилось на 43%. Этот рынок не просто отыграл 10%-ое падение 2017 года, но и нарастил силу. К таким неутешительным итогам 2018 года пришли специалисты компании WebKontrol, чью статистику приводит «Коммерсантъ». В компании насчитали 9,5 тыс. новых сайтов с нелицензионным контентом, и основная часть пиратских ресурсов приходится на стриминговые сайты. В 2018 году их насчитывалось 6,5 тыс. против 4,5 тыс. годом ранее. Кроме того, за год увеличилось количество торрент-сайтов (с 1,3 тыс. до 2 тыс.). Их доля среди всех пиратских сайтов выросла с 17% до 22%. В 87% случаев первые копии новых фильмов появляются именно на торрентах.

Число сайтов с нелицензионным контентом растет из-за активизировавшейся борьбы с пиратством. Вместо заблокированных крупных ресурсов появляется несколько мелких. При этом совокупная аудитория, потребляющая такой контент, не увеличивается, уверен гендиректор Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. Эксперт подчеркнул, что правильная стратегия в деле борьбы с пиратством в Интернете − в блокировке наиболее популярных пиратских сайтов и зачистке поисковой выдачи.

Именно этим, судя по сообщениям, и занимается Роскомнадзор, который за 2018 год получил более 2 тыс. определений Мосгорсуда и почти 6,5 тыс. заявлений правообладателей о предварительных обеспечительных мерах по защите авторских и смежных прав в Интернете. В 2017 году в ведомство поступило только 1,2 тыс. определений. По информации самого Роскомнадзора, в 2018 году зарубежные правообладатели заблокировали почти в три раза больше российских сайтов за размещение пиратских копий фильмов, чем годом ранее.

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23.01.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ