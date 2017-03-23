На Московском культурном форуме будут работать кинозал и кинолекторий

C 24 по 26 марта в Центральном Манеже пройдет Московский культурный форум. Здесь на первом этаже здания будет работать кинолекторий и кинозал «Московского кино», в котором пройдут профессиональная программа с экспертами киноотрасли Москвы, презентации российских фильмов и фестиваль мультфильмов.

24 марта пройдет закрытое заседание конкурсной комиссии по присуждению Приза Мэра «За создание образа Москвы в киноискусстве». На награду претендуют фильмы, показывающие современную Москву, и имеющие прокатное удостоверение, выданное после 10 января 2012 года. В рамках заседания жюри выберет фильмы-претенденты на победу, и озвучит шорт-лист на пресс-конференции по итогам заседания. Финальное голосование за победителя пройдет на портале «Активный гражданин», приз победителю вручит Мэр Москвы на церемонии открытия Международного Московского кинофестиваля в июне.

В рамках Форума пройдет круглый стол «Съемочная площадка – Москва. Старые проблемы. Новые решения», организованный совместно с «Московской школой кино». Режиссеры и продюсеры обсудят проблемы организации и согласования киносъемок в Москве. Кроме того, город и бизнес обсудят совместные планы по развитию городских кинотеатров на круглом столе «Первые проекты государственно-частного партнерства в кино», в том числе будущее старейшего кинотеатра Москвы «Художественный». В воскресенье на Форуме пройдет круглый стол, организованный Ассоциацией анимационного кино.

Уже в пятницу 24 марта пройдет закрытая презентация фильма ВРЕМЯ ПЕРВЫХ с участием продюсера Тимура Бекмамбетова и режиссера Дмитрия Киселева. На презентации будет показан фрагмент фильма. А в воскресенье, 26 марта, с 14:00 до 18:00 пройдет мультмарафон: показы новой анимации студии «Союзмультфильм» и Большого фестиваля мультфильмов. В программе как детская, так и взрослая анимация.

23.03.2017 Автор: Артур Чачелов