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Стало известно, когда Москва может разрешить возобновление кинопроизводства

Об этом рассказала ответственный секретарь Московской кинокомиссии Светлана Максимченко

Москва планирует разрешить возобновление кинопроизводство на территории города во втором половине июня. Об этом рассказала глава генеральный директор «Москино», ответственный секретарь Московской кинокомиссии Светлана Максимченко, выступая на дискуссионной панели о господдержке в рамках онлайн-кинорынка российского контента Key Buyers Event Digital Edition. Власти города должны будут выпустить отдельное постановление, касающееся этого вопроса, ориентируясь на эпидемиологическую обстановку в городе.  

При этом, по словам Максимченко, Московская кинокомиссия, понимая особенности процесса кинопроизводства, к проведению подготовительной работы и консультации с участниками индустрии, чтобы компании смогли с наименьшими потерями вернуться к съемкам в столице. Кинопроизводство должно будет осуществляться в соответствии с рекомендации Роспотребнадзора.  

Съемки основных проектов в столице были остановлены 30 марта. Сейчас ряд регионов страны уже вернулись к кинопроизводству, разрешив возобновление съемок. Готовность принять съемочные группы с июня уже подтвердили Московская область, Республика Адыгея, Чувашская Республика, Иркутская и Новгородская области, а с июля – Республика Башкортостан.

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08.06.2020 Автор: Артур Чачелов

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