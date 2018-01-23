Начался прием заявок на конкурс фильмов о Москве

22 января начался прием заявок от кинематографистов на участие в ежегодном конкурсе лучших фильмов о Москве. Приз мэра Сергея Собянина «За создание образа Москвы в киноискусстве» вручается российским и зарубежным картинам, снятым за последние пять лет, действие которых происходит в столице.

Призовой фонд премии составляет 100 млн рублей: 50 млн достанутся победителю, 20 млн – фильму, занявшему второе место, и 10 млн – занявшему третье. Год назад первый приз конкурса достался фильму Анны Меликян ПРО ЛЮБОВЬ, второе место было у проекта 14+, третье – у дилогии ДУХLESS.

Отдать свой голос за понравившуюся ленту жители столицы смогут через проект «Активный гражданин». Там будет представлен отобранный конкурсной комиссией шорт-лист номинантов. Самые популярные среди горожан фильмы получат дополнительный балл на финальном голосовании, однако победителя все равно определит комиссия. Лучшие фильмы конкурса будут объявлены в августе, во время ежегодной всероссийской акции «Ночь кино».

23.01.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: РИА Новости