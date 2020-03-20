Кинотеатрам в торговых центрах Подмосковья рекомендовали закрыться

Власти Подмосковья настоятельно рекомендуют владельцам торговых центров в регионе приостановить работу находящихся в них кинотеатров. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на свежее постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева. Интересно, что день назад в документе говорилось о временном закрытии самих торговых центров, однако позже постановление было отозвано, его текст переработан и в нем оставлены лишь рекомендации по кинозалам.

«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу кинотеатров в указанных объектах», − цитирует новую редакцию постановления РБК.



Рекомендации по кинотеатрам идут в качестве одной из мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19. Также в нем указывается, что должна быть приостановлена продажа билетов на общественный транспорт за наличный расчет (кондукторами или водителями), а образовательные учреждения, включая школы, вузы, спортивные организации, должны прекратить посещения учеников с 21 марта по 12 апреля.

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20.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК