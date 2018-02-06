«Мосфильму» оставят больше прибыли

Крупнейшая российская киностудия «Мосфильм» сможет оставлять себе больше заработанных средств, чем сейчас. По итогам заседания совета при президенте по культуре и искусству, которое состоялось 21 декабря 2017 года, Владимир Путин поручил правительству уменьшить часть ежегодной прибыли «Мосфильма», подлежащей перечислению в бюджет. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Правительству Российской Федерации: принять решение об уменьшении размера части ежегодной прибыли федерального государственного унитарного предприятия «Киноконцерн «Мосфильм», подлежащей перечислению в федеральный бюджет», – цитирует портал текст поручения.

Помимо прочего, правительству дано поручение подготовить предложения о новых механизмах финансовой поддерки отечественного кино. Подчеркнуто, что они должны быть разработаны совместно с представителями кинематографического сообщества. В частности, предлагается рассмотреть возможность усиления поддержки за счет средств внебюджетных источников, чтобы помочь развитию региональных продюсерских центров и проката национальных фильмов.

06.02.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: RNS