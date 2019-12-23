«Мосфильм» получил разрешение на строительство киноконцертного зала и нового павильона

Киностудия «Мосфильм» построит к 2022 году еще один съемочный павильон и полноценный киноконцертный зал. Разрешение на строительство было получено на прошлой неделе. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова главы студии Карена Шахназарова. Он отметил, что работы будут начаты уже в январе 2020 года.
По проекту, в киноконцертном комплексе премиум-класса будут четыре кинозала. Они, как и сам комплекс, будут открыты для доступа жителей и гостей города. Со зданием этого комплекса будет сопряжено здание нового, 17-го павильона киностудии. Левая сторона как бы единого здания (павильон) будет выполнена в камне, правая (концертный зал) − в стекле и металле.
В 2019 году «Мосфильм» построил и открыл на своей территории два новых здания − съемочный павильон и цех по производству и хранению костюмов и реквизита. Студия строит за счет собственных средств и средств инвесторов, которые получили часть территории «Мосфильма» под строительство жилых комплексов.
Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram
23.12.2019 Автор: Артур Чачелов
Источник: ТАСС
Карен Шахназаров не будет руководить национальным кинодистрибьютором
Восстановленная версия «Калины красной» попала на кинофестиваль в Венеции
«Мосфильм» ввел в эксплуатацию новый павильон
«Мосфильм» потратит часть прибыли на свое развитие
«Мосфильму» предложено поучаствовать в создании национального кинодистрибьютора
Третья часть «Полицейского с Рублевки» выйдет через год и будет мюзикломПодробнее
Стали известны победители дополнительного питчинга Фонда кино для иных компанийПодробнее
«Яндекс» назвал фильмы, мультфильмы и сериалы, интересовавшие россиян в 2019 годуПодробнее
В Москве прошла грандиозная премьера «Союза спасения»Подробнее