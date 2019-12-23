«Мосфильм» получил разрешение на строительство киноконцертного зала и нового павильона

Киностудия «Мосфильм» построит к 2022 году еще один съемочный павильон и полноценный киноконцертный зал. Разрешение на строительство было получено на прошлой неделе. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова главы студии Карена Шахназарова. Он отметил, что работы будут начаты уже в январе 2020 года.

По проекту, в киноконцертном комплексе премиум-класса будут четыре кинозала. Они, как и сам комплекс, будут открыты для доступа жителей и гостей города. Со зданием этого комплекса будет сопряжено здание нового, 17-го павильона киностудии. Левая сторона как бы единого здания (павильон) будет выполнена в камне, правая (концертный зал) − в стекле и металле.

В 2019 году «Мосфильм» построил и открыл на своей территории два новых здания − съемочный павильон и цех по производству и хранению костюмов и реквизита. Студия строит за счет собственных средств и средств инвесторов, которые получили часть территории «Мосфильма» под строительство жилых комплексов.

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23.12.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС