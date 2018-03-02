На «Мосфильме» строят крупнейший кинопавильон в Европе

На территории киноконцерна «Мосфильм» возводят самый большой кинопавильон Европы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгосстройнадзора. Причем, строительство нового павильона и комплекса сценическо-постановочных средств идет с опережением графика.

Новые объекты расположены в юго-восточной части территории киноконцерна. В новом комплексе разместятся гримерные комнаты, раздевалки, костюмерные, а в съемочном павильоне смогут находиться до 200 человек. Кроме того, на территории киноконцерна появится комплекс сценическо-постановочных средств с зонами для реквизита, на цокольном этаже организуют стоянку для ретроавтомобилей и стилизованных под старину конных повозок. Общая площадь двух зданий составит 18 тысяч кв. м. Рядом с кинопавильоном разместят парковку, благоустроив прилегающую территорию.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко, к строительству кинопавильона предъявляются особые требования. Он отметил, что необходимо предусмотреть специальную систему звукоизоляции. По контракту, строительство должно завершиться до конца следующего года.

02.03.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС