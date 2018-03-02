Новости


На «Мосфильме» строят крупнейший кинопавильон в Европе

Объект разместится в юго-восточной части территории киноконцерна

На территории киноконцерна «Мосфильм» возводят самый большой кинопавильон Европы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгосстройнадзора. Причем, строительство нового павильона и комплекса сценическо-постановочных средств идет с опережением графика. 

Новые объекты расположены в юго-восточной части территории киноконцерна. В новом комплексе разместятся гримерные комнаты, раздевалки, костюмерные, а в съемочном павильоне смогут находиться до 200 человек. Кроме того, на территории киноконцерна появится комплекс сценическо-постановочных средств с зонами для реквизита, на цокольном этаже организуют стоянку для ретроавтомобилей и стилизованных под старину конных повозок. Общая площадь двух зданий составит 18 тысяч кв. м. Рядом с кинопавильоном разместят парковку, благоустроив прилегающую территорию.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко, к строительству кинопавильона предъявляются особые требования. Он отметил, что необходимо предусмотреть специальную систему звукоизоляции. По контракту, строительство должно завершиться до конца следующего года.

02.03.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС

Новости по теме:

«Мосфильму» оставят больше прибыли

«Мосфильм» завершит строительство новых павильонов к лету 2018 года

Строительству на «Мосфильме» дан зеленый свет

500 картин «Мосфильма» появятся в соцсети «ВКонтакте»

Шахназаров раскрыл примерную стоимость реставрации классики «Мосфильма»


Самое читаемое

По его данным, в 2017 году они составили $44,3 млн

Фонд кино подсчитал зарубежные сборы российского кино

Подробнее
В том числе и в Китай

«За гранью реальности» продан на ведущие мировые территории

Подробнее
«Довлатов» не остался без наград

Берлинский кинофестиваль назвал победителей

Подробнее
Стали известны условия появления фильма в России на мировой дате

«Мстителей» вернули на третье мая, но убрали с девятого

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100

 

 
 

 