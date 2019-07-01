«Мосфильм» потратит часть прибыли на свое развитие

«Мосфильму» поменяли правила перечисления прибыли в бюджет. Об этом сообщают «Ведомости». До этого государственная студия была обязана отдавать 25% заработанных средств государству, однако по новым правилам с этого года обязательство сократилось до 5%. Освободившиеся у нее деньги студия должна будет тратить на собственное развитие.

«Мосфильм» − уже давно прибыльное предприятие. По итогам 2017 года компания «ушла в плюс» на 110 млн рублей. В 2018 году, по данным «Ведомостей», которые ссылаются на информацию из Министерства культуры, прибыль студии составила больше 107 млн. Таким образом, если в этом году в бюджет компания перечислит только 5% от этой суммы, то себе она сможет оставить дополнительные 20 млн.

Получение от правительства льготы по выплате части чистой прибыли в федеральный бюджет для студии стало возможно после встречи главы компании Карена Шахназарова с Владимиром Путиным. Тот убедил президента, что студии необходимы дополнительные средства на свое развитие.

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01.07.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ведомости