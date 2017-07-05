«Мосфильм» завершит строительство новых павильонов к лету 2018 года

Строительство новых объектов кино на территории «Мосфильма» должно быть завершено к лету 2018 году. О такой амбициозной задаче рассказал руководитель киноконцерна Карен Шахназаров. В строящихся помещениях разместятся киноконцертный комплекс и хранилище для костюмов и реквизита.

«Строительство первого из двух павильонов уже началось, там расположится новое помещение для реквизита и костюмов, – рассказал Шахназаров ТАСС. – Потом будут возводить киноконцертный комплекс с выходом на Мосфильмовскую улицу». Гендиректор студии назвал планы построить намеченное всего за один год «наполеоновскими».

Строительство новых объектов «Мосфильма» идет благодаря приходу инвестора – строительной компании, которая получила часть земель киностудии для возведения на них жилья и коммерческих объектов. В январе Владимр Путин подписал распоряжение, согласно которому участок, находящийся в федеральной собственности, передали инвестору ООО «Альтера Парк» для возведения на нем многофункционального производственно-культурного центра.

Отвечая на вопрос об общем положении дел на «Мосфильме» Шахназаров заметил, что «студия чувствует себя нормально». Сейчас там идет работа над тремя фильмами. «Бывает и так, что режиссер снимает где-то в другом месте, а у нас пишет музыку или делает перезапись. Так или иначе – большое количество фильмов проходит через «Мосфильм», но статистику вывести сложно, – рассказал глава «Мосфильма». – Думаю, что процентов 30 наших мощностей – это фильмы. Ноосновном, киноконцерн существует за счет производства сериалов и телешоу».

05.07.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС