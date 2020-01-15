Сеть «Москино» в 2019 году на четверть увеличила число посетителей

В 2019 году муниципальная сеть столичных кинотеатров «Московское кино» («Москино») отчиталась об успехах в 2019 году. Ее кинотеатры посетили более 1 млн человек. В сравнении с 2018 годом количество зрителей выросло на 25%. При этом сборы по билетам увеличились на 27%.

Самым популярным кинотеатром сети стал «Москино Космос», расположенный у метро ВДНХ. Он принял 193 тыс. посетителей. Всего у сети 13 площадок.

«За последние три года посещаемость и доходы «Москино» увеличились в два раза, − рассказала генеральный директор Светлана Максимченко. − Такой рост стал возможным благодаря полному перезапуску сети: от ребрендинга и ремонтов кинотеатров до полного пересмотра репертуарной политики и работы над новыми кинопроектами».

Всего в 2019 году в «Москино» прошло более 800 событий, большая часть из которых была бесплатна для зрителей. Самыми посещаемыми из них стали показы и встречи в рамках акции «Ночь кино» в августе (24 000 человек), показы Первого международного зрительского фестиваля авторского кино (более 7500 зрителей), 3-й сезон проекта «Кино глазами инженера» (более 800 человек).

В 2019 году «Москино» спродюсировало два собственных фестиваля. В январе прошел Первый международный зрительский фестиваль авторского кино, где показали самые ожидаемые фестивальные премьеры, ретроспективу румынского кино и лучшие фильмы года. В 2020 году фестиваль пройдет во второй раз. В ноябре 2019 года состоялся фестиваль «Звезда. Панорама» в кинотеатре «Москино Звезда». Программу составили самые нетривиальные и впечатляющие картины из побочных программ европейских кинофестивалей.

На протяжении всего года в сети успешно идут программы «Синематека» − показы советского кино с пленки 35 мм из архивов «Москино» и «АртПоказ» − классика кино двадцатого и двадцать первого века на большом экране в оригинальной озвучке с субтитрами.

В июне 2017 года мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу модернизации сети городских кинотеатров на три года. Благодаря ей сеть провела ребрендинг, а также локальные ремонтные работы фасадов, фойе и кинозалов, модернизацию кинооборудования в 12 кинотеатрах сети, а один из кинотеатров − «Москино Тула» в Печатниках − открылся после комплексного капитального ремонта. В 2019 году отремонтированы большой кинозал, фойе и фасад кинотеатра «Москино Молодежный» в Текстильщиках.

Напомним, что «Москино» также организует работу по содействию организации киносъемок на территории города. Созданная на базе организации в феврале 2018 года Московская кинокомиссия стала городской службой одного окна для кинопроизводителей. С момента своего создания Московская кинокомиссия рассмотрела более 400 заявок кинематографистов (216 из них – за 2019 год) и оказала содействие в проведении съемок более 800 эпизодов фильмов и телепроектов (429 эпизодов – за 2019 год). Среди них – ВТОРЖЕНИЕ Федора Бондарчука, ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ Кирилла Серебренникова, ОДЕССА Валерия Тодоровского, ФРАНЦУЗ Андрея Смирнова, ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ Резо Гигиниешвили.

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15.01.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Москино