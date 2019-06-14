Вячеслав Муругов возглавил «НМГ студию»

Президентом «НМГ студия» назначен Вячеслав Муругов. Об этом сообщает пресс-служба «Национальной медиа группы» (НМГ). Новая должность вовсе не означает, что Муругов уходит в СТС: он будет совмещать руководство «НМГ Студией» с руководством «СТС Медиа», а также, как сообщается, останется заместителем гендиректора НМГ по развлекательному вещанию. На новой должности Муругов также будет курировать запуск проектов для международных рынков.

«Мир медиа стремительно меняется, меняются каналы распространения, меняются модели дистрибуции, и только сам контент остается стабильным ядром индустрии, − говорит Вячеслав Муругов. − Поэтому для нас это фокус стратегического развития. И не только внутри России, ведь контент становится все более универсален, он пересекает границы и все чаще выходит за пределы только национальной аудитории».

НМГ заявила о создании подразделения для продюссирования кино и сериалов под названеим «НМГ студия» осенью 2018 года. Первым проектом новой компании стал фильм ВТОРЖЕНИЕ Федора Бондарчука, он выйдет в прокат в новогодние праздники. Кроме того него НМГ вместе с Тимуром Бекмамбетовым участвует в создании документального сериала «Русский Интернет», а также в создании сериала «Тесла» вместе с Милошем Биковичем и студией «Водород».

В апреле 2019 года «НМГ Студия» приобрела 50% Art Pictures Studio. Кроме того, «Национальная Медиа Группа» через «СТС Медиа» владеет долей в кинокомпании «Водород».

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14.06.2019 Автор: Артур Чачелов