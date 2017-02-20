Музеям и библиотекам разрешат показ кино без прокаток

Российские музеи и библиотеки получат право показывать старое отечественное кино на своих площадях без получения для него прокатного удостоверения. Решение об этом одобрено Правительством России на заседании в четверг 16 февраля. Таким же правом наделили научные и образовательные учреждения, передают «РИА новости».

Данное решение касается далеко не всех картин, а лишь тех, которые перешли в категорию общественного достояния. В данном случае это касается кинофильмов, созданных в Российской империи или СССР до 1947 года включительно. «Одобрить проект… и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», – говорится в перечне решений Правительства.

20.02.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: РИА Новости