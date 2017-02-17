Шорт-лист номинантов «Ники» объявят 1 марта

Дирекция Российской академии кинематографических искусств объявит шорт-листы претендентов на получение старейшей отечественной кинематографической премии «Ника» 1 марта 2017 года. Сейчас в каждой номинации из претендентов сформированы так называемые длинные списки, состоящие из всех картин, которые выдвинули на соискание премии кинокомпании и киностудии. Члены Академии будут голосовать за лучших из них до 19 февраля.

Лонг-лист номинации «Лучший фильм года» сейчас состоит из 46 картин. В их числе все громкие проекты прошлого года – ВИКИНГ, УЧЕНИК, ЗООЛОГИЯ, ЛЕДОКОЛ, ДУЭЛЯНТ, САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ и другие. Практически во всех номинациях сейчас представлен РАЙ Андрея Кончаловского, уже собравший урожай наград на прошедшем недавно «Золотом орле». А вот фильма ЭКИПАЖ среди претендентов на «Нику» нет. «Киностудия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова каждый год присылает нам письмо с просьбой не рассматривать ни в одной номинации картины, созданные на этой киностудии, – пояснили ТАСС представители дирекции кинопремии. – Так же было, к примеру, и с фильмом ЛЕГЕНДА №17».

Церемония вручения премий «Ника» в этом году состоится в конце марта. Точная дата будет сообщена позднее.

17.02.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС