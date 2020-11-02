«Национальная Медиа Группа» и «Марс Медиа» создали совместную кинокомпанию

Медиахолдинг «Национальная Медиа Группа» (НМГ) создает совместное предприятие по производству проектов с кинокомпанией «Марс Медиа». Об этом сообщают «Ведомости». Новый игрок получил название Mars Media Vision (MMV). В его рамках партнеры работают на паритетных началах, но юридически новое предприятие оформлено на принадлежащую «Национальной Медиа Группе» «НМГ Студию».

О том, сколько стороны вкладывают в MMV, не сообщается. Известно только, что компания будет производить фильмы и сериалы для ресурсов НМГ − телеканалов и онлайн-видеосервисов. НМГ также будет обладать правом первой получать на рассмотрение и одобрение проекты новых сериалов и шоу, появляющиеся в MMV. При этом, работа «Марс Медиа» вне СП никак не ограничивается. Кинокомпания, как и сейчас, сможет сотрудничать со всеми игроками рынка.

«НМГ» и «Марс Медиа» вместе создали один из самых успешных сериалов этого года − нашумевший проект «Чики». Одним из первых проектов, сделанным в рамках MMV, станет восьмисерийная криминальная ретро-драма «Калина», рассказывающая о «матери всех воров» (формулировка «Ведомостей» − прим. авт.). Она выйдет в онлайн-видеосервисе more.tv. Появится ли контент новой кинокомпании на Netflix пока не известно − НМГ, занимающаяся развитием международного сервиса в России, не дает никакой информации по этому вопросу.

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02.11.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: «Ведомости»