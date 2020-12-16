У «НМГ Студии» меняется руководство

В холдинге «Национальная Медиа Группа» (НМГ) новые кадровые перестановки. Компания лишилась еще одного топ-менеджера. Холдинг покидает Алексей Ячиншин, управлявший производственным подразделением − «НМГ Студией». Он оставит должность до конца декабря 2020 года. Вместо него управлять компанией будет Ирина Варламова. Ранее она занимала должность заместителя генерального директора «СТС Медиа».

«НМГ Студия» была создана в 2018 году. Ее основной задачей стало направление инвестиций холдинга в кинопроизводство и обеспечения комплексного присутствия НМГ на рынке видеоконтента. На ее базе был создан продюсерский хаб, объединивший несколько активов. В частности, НМГ получила доли в Art Pictures Studio, студии «Водород», Art Pictures Vision, KeyStone Production и анимационной компании «Студия Метрафильмс».

Кроме того, под руководством Ячиншина холдинг создал несколько СП с крупными кинопроизводителями: Star Media Vision с компанией со Star Media и Mars Media Vision (совместно с компанией «Марс Медиа Энтертейнмент»). «НМГ Студия» также купила долю в агентстве по работе с блогерами Hype Agency.

Уход топ-менеджера может быть связан с тем, что инвестиционная фаза «НМГ Студии» завершилась. Теперь актив переходит в операционный режим.

Вчера также стало известно, что НМГ покидает Денис Горшков − гендиректор принадлежащего холдингу видеосервиса more.tv

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16.12.2020 Автор: Артур Чачелов