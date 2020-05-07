Кинотеатрам Германии разрешили возобновить работу с 30 мая

Кинотеатры в стране могут постепенно начать работать с конца мая. Правда, не везде. Пока разрешение на открытие с 30 мая получили площадки крупнейшего региона страны − западно-германской федеративной земли Северный Рейн − Вестфалия, население которой составляет чуть менее 18 млн человек. В этом районе находятся какие крупные города, как Кельн и Дюссельдорф.

Регион позволит кинотеатрам открыться лишь с соблюдением строгих санитарных норм. Правила, написанные властями федеративной земли, требуют обязательного соблюдения минимального социального расстояния между посетителями в 1,5 метра, что примерно эквивалентно двум-трем креслам в кинозале. Площадки также будут обязаны блюсти правила по обеспечению социальной дистанции между посетителями в зонах лобби и кинобаров.

Ожидается, что другие немецкие федеративные земли последуют этому примеру в ближайшие недели, но выход из карантина может затянуться и на месяцы. Германия ослабляет меры довольно осторожно. Как бы там ни было, даже первый шаг был воспринят учатниками отрасли очень позитивно. По оценкам игроков кинопрокатного рынка, из-за кризиса немецкие кинотеатры потеряли уже около $200 млн. Германия является третьим по величине кинорынком Европы после Великобритании и Франции.

В настоящее время в Европе работают лишь 2% кинотеатров. С 7 мая открываются площадки в Норвегии, однако они не смогут продавать больше 50 билетов на сеанс. Чешская Республика разрешит открытие кинотеатров 11 мая, местное ограничение составит не более 100 человек на зал. Испания хочет начать открывать кинотеатры с 29 мая, но этот срок может быть перенесен на начало июня. Площадки в Великобритании наметили начать открытие кинотеатров в конце июня или начале июля. Ирландия объявила о планах вновь открыть кинотеатры в августе. Кинотеатральный альянс UNIC определил июль в качестве точки начала повсеместного открытия кинотеатров в регионе.

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07.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR