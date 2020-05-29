Мэри Назари покидает московский «Пионер»

Директор столичного кинотеатра «Пионер» Мэри Назари покидает свой пост. Она также отойдет от операционной деятельности кинокомпании «Пионер». Об этом сообщает пресс-служба.

Мэри Назари, в прошлом сценарист и кинопродюсер, стала генеральным директором кинотеатра «Пионер» в начале 2010 года. Тогда же в «Пионере» начался новый период − кинотеатр стал «убежищем» для любителей настоящего кино, требовательных к качеству изображения и звука и предпочитающих смотреть фильмы в идеальных условиях на языке оригинала с субтитрами. В ноябре 2019 года обновленный «Пионер» отметил десятилетие. За эти годы на базе кинотеатра появилась собственная публичная программа, запустились книжный магазин Pioner Bookstore и кафе «Пион», начала работу кинопрокатная компания «Пионер» и открылись три летние площадки − в Парке Горького, парке «Музеон» и парке Сокольники.

«Мэри создала «Пионер» таким, как его любят не просто кинозрители, ценящие язык оригинала, залы без хруста, разговоры про кино, книги и вкусный кофе, а еще таким особым московским опытом, частью московской интересной жизни (для меня − бесценной), − говорит Александр Мамут, чьи структуры владеют кинотеатром. − Эти десять лет с Мэри, ее влюбленность в кино, стиль и увлеченность − и были и есть − счастье».

«Десять лет пролетели как один счастливый миг. Хотя, оценивая то, что сделано, будто бы и целая жизнь, − рассказывает Мэри Назари. − И все это невозможно было бы осуществить без деятельного участия и огромной поддержки Александра Мамута. И без уникальной команды «Пионера» − людей талантливых и бесстрашных. А у «Пионера» впереди долгая счастливая жизнь».

О новом месте работы Мэри Назари не сообщается. Известно, что теперь она будет развивать международную деятельность «Пионера» в управленческих структурах Александра Мамута.

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29.05.2020 Автор: Артур Чачелов