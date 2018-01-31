«Кремлевское досье» из США затронуло «Нелюбовь»

После появления так называемого «кремлевского досье», опубликованного во вторник Министерством финансов США, российское киносообщество забеспокоилось о том, не повлияет ли эта информация на шансы драмы НЕЛЮБОВЬ получить «Оскар». В новый потенциальный «санкционный список» попал и сопродюсер фильма Глеб Фетисов. Об этом сообщают «Известия».

Фетисов является одним из ключевых инвесторов проекта. Он вложил в него 250 млн рублей. Ранее в интервью Forbes он говорил, что решил войти в проект, ни разу не усомнившись в успехе будущего фильма. «Уже потом подтянулись европейские партнеры», – рассказывал Фетисов.

Продюсер Александр Роднянский и режиссер Андрей Звягинцев не стали комментировать ситуацию. Другие кинематографисты выразили надежду, что политика не вмешается в судьбу картины. «Не думаю, что «кремлевские списки» повлияют на решение киноакадемии и на вручение «Оскара», – говорит председатель Гильдии киноведов и кинокритиков СК России Кирилл Разлогов. – Вряд ли члены киноакадемии будут изучать эти списки и выносить решение из политических соображений. Скорее всего, это пройдет незамеченным для них. Фетисов — всего лишь один из продюсеров и участвует скорее как бизнесмен».

НЕЛЮБОВЬ вошла в финальную пятерку претендентов на получение премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Победители будут объявлены на торжественной церемонии вручения призов 4 марта 2018 года.

31.01.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Известия