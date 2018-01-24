Netflix заработал в 2017 году $11,7 млрд

Международный стриминговый гигант Netflix отчитался об итогах последнего квартала 2017-го, что позволило подвести предварительные итоги всего года. Оказалось, что за это время компания заработала в общей сложности $11,7 млрд. Эти фантастические показатели, которые на 32,5% выше выручки 2016 года. При этом чистая прибыль компании в 2017-м составила $560 млн.

Netflix по-прежнему зарабатывает в США больше, чем в остальном мире, при том что количество абонентов за пределами домашнего рынка у него больше: 62,83 млн за рубежом против 54,75 млн в США. В 2017 году американские клиенты принесли компании $6,152 млрд, в то время как зрители за пределами домашнего рынка $5,088 млрд.

За год Netflix привлек 24 млн новых подписчиков. В прошлом году число новых абонентов равнялось 19 млн.

Компания не собирается останавливаться на достигнутом: в I квартале 2018 года Netflix ожидает рост выручки на 39,8% в показателях год-к-году (до $3,7 млрд), и планирует увеличить число абонентов до 124 млн пользователей.

24.01.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Netflix