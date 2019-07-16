Netflix может лишиться четверти платящей аудитории

Аналитики подсчитали, что стриминговый гигант Netflix по ряду причин в ближайшие годы может потерять до четверти своей нынешней аудитории. Речь, конечно, идет о худшем из возможных сценариев, который может воплотиться в жизнь из-за изменений правил игры на рынке онлайн-видеосервисов.

Одной из главных угроз для Netflix является уменьшение в каталоге лицензионного контента, производимого сторонними кинокомпаниями. Он пользуется наибольшим спросом у зрителей онлайн-кинотеатра. По данным 7Park Data, в октябре 2018 года доля просмотров такого контента на Netflix составила 63%. Однако уже с 2020 года стриминговый сервис начнет терять права на эту важную дл себя часть каталога. В частности, закончится контракт с Warner Bros. на показ сериала «Друзья», продлевать его не будут. Warner перенесет все 236 эпизодов ситкома на собственную стриминговую платформу HBO Max. Там же сосредоточится основная масса производимого компанией кино- и телеконтента. С 2021 года Netflix лишится права показывать самый популярный на сегодняшний день сериал своего сервиса − ситком «Офис». Он переедет на стриминговый сервис своего производителя, компании NBCUniversal. И, конечно, не стоит забывать об уходе на новый стриминговый сервис Disney+ контента самого Disney, Lucasfilm, Fox и Marvel.

Netflix давно осознает угрозу и пытается справиться с ситуацией активно наращивая производство собственного контента. Это дает свои плоды: и хотя посмотры лицензионного контента сторонних производителей по-прежнему дают ощутимую долю в общем пироге просмотров, доля, которую отвоевывает оригинальная продукция Netflix, растет. В 2018 году она составляла 37%, хотя годом ранее не превышала 24%.

Однако агрессивное производство требует больших вложений, а компания уже тратит на него до 85% своего бюджета. Увеличить доходы можно,, если повысить цены на подписку, однако, как выяснили аналитики, это также может выйти Netflix боком, лишив компанию части абонентов. Еще одним выходом из ситуации стало бы внедрение рекламной модели. Однако, как показало исследование Hub Entertainment Research, появление рекламы может заставить отказаться от подписки Netflix до 23% его нынешних абонентов. Правда, лишь в том случае, если появление рекламы не станет причиной снижения цен. Оно помогло бы удержать до 10% таких абонентов.

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16.07.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: nScreenMedia